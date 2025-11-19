Normalizan actividades dependencias públicas

Tras el asueto oficial por la conmemoración del 20 de noviembre, desde el martes reanudaron operaciones todas las dependencias estatales y federales en Reynosa.

Desde primeras horas de la mañana, oficinas de servicios públicos, áreas administrativas y módulos de atención ciudadana reabrieron sus puertas para continuar con la prestación de trámites y gestiones que habían sido suspendidas durante el día de descanso.

Los ciudadanos ya pueden acudir a expedir su licencia de manejo, las placas, entre otros pagos vehiculares en la Oficina Fiscal del Estado o de igual manera, acudir a Registrar a los bebés, tramitar acta de nacimiento o matrimonio en las Oficialías del Registro Civil en sus diversas ubicaciones.

De la misma forma, se pueden hacer los trámites en el ITAVU, Delegación del Transporte Público, Fondo Tamaulipas y otras áreas estatales y federales.

Con el regreso a labores, se restableció de manera normal los trámites, citas y servicios programados para esta semana.

Este es el último puente de este año, ya que posteriormente vienen las vacaciones decembrinas.