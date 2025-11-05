Cascadas de denuncias contra director escolar

Quejas y denuncias en "cascada" por abuso de autoridad fueron presentadas en contra del director es Jaime Rodríguez Flores, de la de la "nueva" Secundaria No. 7 Carlos Moreno Sánchez ubicada en la colonia Colonia Casa Bella.

Padres y madres de familia exigieron la valiosa intervención del secretario de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, para que se respeten los derechos educativos y derechos humanos de los alumnos, quienes por tantas humillaciones ya ni quieren presentarse al plantel educativo.

Denunciaron que entre los abusos de autoridad que comete el director Jaime Rodríguez Flores está el hecho de que "siempre deja a los alumnos afuera".

Ya que el director Jaime Rodríguez Flores se cansa de su maldad en contra de los jóvenes estudiantes, después de una hora o más, se avoca a "ningunearlos" y humillarlos, incluso delante de las demás personas, como es su costumbre.

Queremos que estas quejas y denuncias lleguen ante el secretario de Educación de Tamaulipas Miguel Ángel Valdez García, para que le ponga un alto al director Jaime Rodríguez Flores, quien actúa con mucha impunidad, afectando a la comunidad escolar de la institución.

Por eso queremos reportar una vez más al director de la Secundaria 7, expresaron los padres y madres de familia de los alumnos afectados.

Coincidieron en que por tanto abuso de autoridad y humillaciones recibidas del director Jaime Rodríguez Flores, si es necesario recurrirán a la Comisión de Derechos Humanos para evitar sus humillaciones y de ser posible sea destituido del plantel educativo, en donde no merece estar.

"Cuando tratamos de hablar con él es muy grosero con nosotros, nos trata de evadir con sus groserías, no quiere hablar porque no hay justificación para maltratar a la comunidad escolar", expresaron los afectados.

"Él siempre trata mal a los padres de familia, madres de familia y a la comunidad educativa; la verdad se han levantado quejas y demandas y nunca se hace nada en contra del director Jaime Rodríguez Flores, quien se pasea con toda impunidad como si la secundaria fuera de su propiedad, aunque es una institución pública que debe respetar", concluyeron.



