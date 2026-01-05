Denuncian cobros altos y reciben menos agua

Fugas de agua potable, drenajes colapsados y cobros desproporcionados han colocado a cientos de familias de Reynosa en una situación de angustia y desesperación, mientras la respuesta del gobierno municipal y de la Comapa es percibida por los ciudadanos como tardía, insuficiente o meramente administrativa.

Testimonios vecinales dan cuenta de recibos que se multiplican hasta seis veces, pasando de pagos habituales de 200 pesos a cobros que superan los mil, aun cuando el suministro es intermitente o inexistente. "Se va seguido el agua y aun así dicen que eso es lo que tengo que pagar", relatan residentes que viven con familias pequeñas y consumos limitados.

Un residente identificado como Bazán en las redes sociales señaló:

Tengo un mes pidiendo que vengan a destapar las alcantarillas del drenaje de la calle y no han venido ya hablé a Comapa y me dieron un numero porque el agua se salen de los registros de la casa. La calle es circunvalacion catorce colonia las cumbres

Una mujer llamada Alejandrina dijo que agradecía la reparación de fuga de agua que se hizo en la colonia Del Maestro en calle Lauro Aguirre después de casi dos meses de reportada... nada más se les encarga que arreglen el pavimento porque así lo dejan para siempre, acusó.

Otra mujer reportó que en la calle puerto madero de puerta del sol están destapando el registro de la calle . Y huele feo y todo la avenida de la colonia puerta del sol.

En el recibo se aprecia una enorme diferencia sobre los cobros que realiza la Comapa.

A la par, el drenaje sanitario presenta fallas graves: registros abiertos, aguas negras desbordadas, malos olores y calles anegadas que representan riesgos a la salud pública. Colonias como Puerta del Sol, Cañada, Del Maestro, Las Cumbres y sectores del fraccionamiento Villa Real reportan semanas y hasta meses sin atención, pese a contar con números de reporte.

Aunque se reconocen reparaciones aisladas, vecinos señalan que estas suelen quedar inconclusas, con pavimento dañado y sin soluciones definitivas. Para la ciudadanía, la práctica recurrente de solicitar nuevamente números de reporte no resuelve el problema estructural: una red deteriorada y una política de cobro que no refleja el servicio recibido.

Mientras tanto, la respuesta institucional se limita, en muchos casos, a solicitar nuevamente números de reporte, lo que para los ciudadanos representa un ciclo repetitivo sin soluciones de fondo.

El descontento ha escalado al punto de que algunos habitantes advierten manifestaciones y bloqueos si no hay respuestas claras. La exigencia es doble: servicio continuo y de calidad, y cobros justos que correspondan al consumo real. Mientras tanto, la percepción ciudadana es que la crisis se administra, pero no se corrige.