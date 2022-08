Sin propina no recogen basura

Es decir, los cobros serán desde 288 pesos a 673 pesos por mes. 9.6 pesos hasta 22 pesos con 43 centavos diarios por el servicio de recolecta de basura.

Evidentemente, para quienes realizan la recolecta, los números descritos no representan nada para ellos, pues no tienen comisión ni ingreso alguno.

Por lo que el cobro de parte del ayuntamiento se dejó de lado y siguió la costumbre arraiga de pedir "propina", sólo que ahora ha sido radical la prestación del servicio, que es obligación del ayuntamiento proporcionar, pues en las colonias si no hay "propina" o para "la coca", simplemente no se recoge la basura, y aun peor a propósito se arroja la que se recolecta frente al domicilio que no "cooperó".

Por las colonias se escucha la misma queja, "El camión no recogió la basura", "piden propina" o no la recogen, y en la mayoría de los casos el perjuicio no es solamente para los ciudadanos, sino también para la ciudad, pues mucha no recolectada se pudre, acumula en las calles y aceras, provocando otro problema de contaminación y salud pública.