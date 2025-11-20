Se hacen largas filas en cruce internacional Reynosa-Hidalgo

Reynosa registra demora en el cruce en el Puente Internacional Reynosa Hidalgo, donde se forman las largas filas tanto de peatones y vehiculares.

Automovilistas reportan que se mantenían prácticamente detenidos por una hora y media.

"Avanza muy lento la fila y hay mucha fila a pie, se están demorando demasiado", expresó una usuaria del puente internacional. En la zona cercana a los hospitales y áreas comerciales cercanos al puente Reynosa-Hidalgo, se puede ver la fila.

La demora afecta tanto a las familias que acuden a la escuela en el Valle de Texas y a quienes van por temas laborales o comerciales.

El panorama similar es en otros cruces internacionales como el Anzaldúas.

La situación es desalentadora porque lo más fuerte de las largas filas se espera para el próximo 28 de noviembre que es conocido como el Viernes Negro, donde hay ofertas y familias cruzan a los Estados Unidos para realizar compras.