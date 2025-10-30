Prevén aumento en demandas laborales

Este fin de año y a principios de 2026 se espera que se "disparen" las demandas laborales por la inminente renovación de los contractos colectivos de trabajo anual de miles de obreros que laboran en las plantas maquiladoras en esta ciudad y ciudades aledañas, a petición de los sindicados.

A esto se sumarán las demandas individuales presentadas en lo individual por la clase trabajadora que labora en otras empresas, comercios y negocios de la ciudad.

Informó al respecto el nuevo juez del Poder Judicial, Lic. Alejandro de la Garza Vielma, de la Quinta Región Judicial Laboral con sede en Reynosa.

La jurisdicción de esta dependencia laboral para dirimir conflictos obrero patronales, abarca los municipios de Reynosa, Río Bravo, Camargo y Díaz Ordaz, comentó el funcionario.

Destacó que hasta ahora el 99 por ciento de las demandas que se han presentado en la Quinta Región Judicial Laboral ubicada en las oficinas que se encuentran en la entrada de la colonia Puerta del Sol individuales.

En todos los casos, los conflictos laborales se están resolviendo a través de la conciliación para equilibrar la balanza y que no haya afectación económica para ninguna de las partes, enfatizó el Lic. Garza Vielma.

Para lograr esto, las veces que sea necesario se dialoga con la parte patronal y con la base trabajadora, con el propósito de que lleguen a un buen arreglo laboral, indicó el nuevo juez de la Quinta Región Judicial Laboral.

Por ultimo citó que si bien se espera que en el mes de diciembre se presenten como cada año las demandas colectivas anuales de los obreros de maquiladoras a través de sus sindicatos, también se atenderán las demandas individuales que exponga cada uno de los trabajadores y convocar a las empresas para una solución satisfactoria.