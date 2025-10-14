Demanda población fumigación ante las plagas de zancudos

Residentes de distintas colonias populares de Reynosa demandan labores de fumigación, ante la multiplicación de las plagas de zancudos que han aparecido como resultado de las recientes lluvias.

Así, familias de asentamientos humanos como la Tamaulipas, Luis D. Colosio, Benito Juárez, Mano con Mano, Almaguer, Lucio Blanco, Rancho Grande, Riberas de Rancho Grande, entre otras más, piden a autoridades de Salud que envíen el personal del departamento de Vectores para que fumiguen porque son los menores de edad los que más sufren por las agresiones de los moscos transmisores del dengue.



