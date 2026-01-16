Albañiles inician con el pie derecho

Con buena demanda de mano de obra, inician los albañiles el naciente año 2026.

Así lo asegura Cosme Ramírez López, secretario general de la Sección 5 de Albañiles en Reynosa.

"Hay buena ocupación de los compañeros en los distintos frentes y eso nos da confianza en que este año será generoso en cuanto a espacios laborales donde se puedan desempeñar nuestros representados", agregó el líder sindical.

"Vemos con agrado que toda nuestra gente está contratada en obras particulares y empresas, por lo que existe la confianza en que así será a lo largo del año que apenas inicia", indicó.

Dijo que de momento no ha habido necesidad de traer gente de fuera para atender la demanda de mano de obra en albañilería, porque se cuenta con suficiente personal que está en la mejor disposición de laborar en ese giro.

¿Cuál es la situación laboral de los albañiles en Reynosa?

LAMENTAN

En cuanto a carestía de productos de la canasta básica, pues ya estamos viendo que ya empezó la afectación de la economía de los trabajadores porque prácticamente todo está subiendo de precio.

Ante esa situación, es importante que alguna autoridad se dé a la tarea de entrar en defensa de los consumidores, porque realmente sí vemos ajustes en precios de comestibles que son parte importante de la dieta de los trabajadores y sus familias.

Impacto de la carestía en los trabajadores de la construcción

Ahora nada más falta que incrementen el precio de la tortilla, finalizó diciendo Ramírez López.