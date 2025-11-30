Aumenta demanda de gas por frente frío

Hasta en un 10% ha crecido la demanda de gas LP en Reynosa en los últimos días tras una baja sensible en las temperaturas prevalecientes en la ciudad.

De acuerdo a los reportes que tienen algunas plantas gasificadoras, ha incrementado la venta del combustible, pues con el frío que se ha dejado sentir últimamente, tanto en los hogares así como en otros lugares, se utiliza en mayor cantidad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Un empleado de una negociación del ramo que se identificó como Rogelio Grajeda, dijo que se espera que a medida que los frentes fríos que llegan a la ciudad sean más severos, irá aumentando cada vez más la compra del gas LP.

Por lo pronto aún no se ven las filas en las gaseras, pero estas empezarán a formarse conforme y sea más severo el clima.

¿Qué ocurrió con el precio del gas LP?

Luego de haber estado en $10.53 el kilogramo de gas hasta hace un par de meses, bajó a $9.03 pero después volvió a aumentar por lo que desde hace 15 días se mantiene a $9.81.

Para el próximo fin de semana podría haber algún nuevo movimiento si así lo disponen las autoridades encargadas de regular los precios del carburante.