Alta demanda de boletos por vacaciones navideñas

Buena demanda de boletaje empiezan a registrar ya las distintas firmas de autobuses de pasajeros que operan en la Central de Autobuses de Reynosa, a unos días de que inicie el período vacacional navideño y de fin de año. 2025.

Ya una buena cantidad de personas han comprado con anticipación sus boletos a fin de evitar las largas filas cuando se aproximen las vacaciones.

Algunas boleteras que brindan sus servicios en el mostrador de las distintas empresas camioneras, indican que desde principios de diciembre se empezaron a vender boletos para viajara distintas partes de la república mexicana, destacando Veracruz y varios de sus municipios, lo mismo que Monterrey, Nuevo León, México, Guadalajara, entre otros sitios más.

Son miles los reynosenses que viajan en estas fechas para pasar la navidad y el año nuevo en casa de familiares y amistades.

De igual manera buena cantidad de gente viene del interior del país hacia esta frontera norte para convivir en las fiestas navideñas.

Mariela Longoria, una damita que se encarga de vender boletos en una de las compañías de autobuses de pasajeros, menciónó que todavía antes y después del 18 de diciembre, fecha en que oficialmente empiezan las vacaciones, habrá más demanda todavía del servicio.

En cuanto a las condiciones mecánica y letricas en que se encuentran las unidades, dijo que ni se tiene reporte alguno de que incumplan con esos requisitos que son muy indispensables para transitar por las distintas carreteras de la república mexicana.