Exhorta el SAT ordenar deducciones personales

Autoridades del Servicio de Administración Tributaria, piden a los contribuyentes solicitar las facturas de manera mensual y mantener las deducciones organizadas durante todo el año para facilitar su declaración el año que viene.

Los contribuyentes pueden realizar deducciones personales en su declaración anual, siempre que los comprobantes fiscales cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley.

Entre las condiciones principales, el SAT destaca que las facturas deben corresponder a los servicios o productos adquiridos, contener el RFC correcto y que los pagos se efectúen mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo.

Los gastos personales deducibles incluyen servicios médicos y hospitalarios, gastos funerarios, donativos, primas de seguros de gastos médicos mayores, colegiaturas, transporte escolar, créditos hipotecarios, así como depósitos en cuentas especiales para el ahorro o aportaciones voluntarias para el retiro.

La autoridad fiscal recordó que el monto total de las deducciones no debe superar las cinco Unidades de Medida y Actualización anuales o el 15 por ciento del total de los ingresos, según el monto que resulte menor.

El SAT también precisó que quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales.

Iniciando el año que viene, los primeros meses se realiza la presentación de la declaración anual.



