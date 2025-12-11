Pueden deducirse los gastos médicos: SAT

Ante la cercanía de la declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria llama a los contribuyentes a identificar correctamente los gastos médicos que pueden deducirse durante el ejercicio fiscal.

Lo anterior, es para contribuyentes que perciben ingresos por honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento y actividad empresarial o profesional, quienes cuentan con el derecho de disminuir ciertos gastos personales de sus ingresos acumulables.

Acciones del SAT para la declaración anual

De acuerdo con la autoridad fiscal, los conceptos deducibles comprenden honorarios médicos, dentales, psicológicos y de nutrición, así como gastos hospitalarios, medicinas incluidas en facturas de hospitales, honorarios a personal de enfermería, análisis clínicos, prótesis y la adquisición o renta de equipos destinados al restablecimiento o rehabilitación de pacientes.

El SAT recalca que se permite deducir lentes ópticos graduados con tope de 2 mil 500 pesos y primas por seguros de gastos médicos.

¿Qué gastos médicos se pueden deducir?

Los contribuyentes pueden incluir gastos propios y los realizados en favor de familiares directos como cónyuge, concubina o concubinario, padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que estos no hayan recibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual.

En los casos relacionados con incapacidades o discapacidades mayores a 50 por ciento, se requiere contar con una constancia emitida por instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Requisitos para la deducción de gastos médicos

Para que los gastos sean válidos en la declaración anual, deben haberse cubierto mediante cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjetas de crédito, débito o servicios.

El SAT recalcó que es importante verificar que el comprobante fiscal contenga un uso del CFDI adecuado a la naturaleza del gasto y que la clave de método de pago coincida con el utilizado.