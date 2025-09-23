Decreto: continúan dudas sobre continuidad y alcance

En medio de la creciente incertidumbre que viven propietarios de vehículos irregulares en la franja fronteriza, el licenciado Abraham Ortiz Sánchez, especialista en derecho, comercio internacional y con más de 30 años de experiencia en el ámbito aduanero, aclaró que el decreto presidencial para la regularización de autos usados sigue vigente y no está en riesgo de desaparecer, por lo que desmintió los rumores en redes sociales como TikTok.

De acuerdo con el entrevistado, la confusión inició tras declaraciones en la conferencia matutina, donde se mencionó que el tema había sido turnado al secretario de Hacienda. Muchos interpretaron que esto significaba el fin del programa, cuando en realidad se trata de ajustes técnicos en las reglas de carácter general de comercio exterior, que sí competen a Hacienda, pero que no tienen relación directa con el decreto firmado por la presidencia de la República.

"Cuando la presidenta de la República turna un tema al secretario de Hacienda, es porque habrá modificaciones en la Ley Aduanera o en las reglas de carácter general, por ejemplo en lo relacionado con agentes aduanales. Eso sí debe pasar por el Congreso. Pero un decreto presidencial no: ese lo firma y lo valida únicamente el presidente", puntualizó.

Ortiz Sánchez subrayó que los decretos presidenciales son instrumentos legales plenos, y en este caso específico no necesitan aprobación del Congreso ni del propio secretario de Hacienda.

"Lo que se está revisando son cuestiones técnicas de comercio exterior. La gente lo ha confundido y piensa que el decreto va a terminar, pero eso no es cierto", agregó.

El especialista también llamó la atención sobre los efectos negativos que ha tenido la desinformación, particularmente en plataformas como TikTok, donde se han difundido mensajes alarmistas que han provocado ventas de pánico entre los propietarios.

"Hay gente que vendió camionetas en setenta mil pesos por miedo. Eso es falso: el decreto sigue vigente y no hay riesgo de que les quiten sus carros. El problema es que los rumores generan pánico y llevan a la gente a tomar decisiones precipitadas", advirtió.

La confusión, explicó, también se ha extendido a temas como la validez de los documentos. Ortiz Sánchez recordó que el decreto contempla el Formulario Múltiple de Pago, el cual tiene la misma validez que un pedimento tradicional de importación, por lo que los vehículos regularizados por este mecanismo están debidamente acreditados.

Finalmente, pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por versiones sin fundamento y confiar únicamente en la información oficial:

"Se ha dicho que el decreto se acabará o que los carros serán incautados, pero eso no tiene sustento. El decreto es válido, sigue aplicando y representa una oportunidad real para quienes necesitan poner en regla su vehículo", concluyó.



