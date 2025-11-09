Facilitan importación de autos americanos

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, el cual tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 que otorga certeza y seguridad jurídica a los importadores, así como facilitar la regularización de automóviles en la franja fronteriza y en el resto del país.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa, comentó que el decreto llegó puntual y mantiene prácticamente las mismas condiciones que el anterior, modificando únicamente los años de los modelos autorizados.

"Llegó a tiempo, es una ventana de aspiración o respiración para la gente, para nosotros, porque había muchos carros que ya estaban comprados por parte del particular, todo eso sí favorece y la economía sigue caminando", dijo.

Para el interior del país se permitirá la importación de unidades modelo 2017 y 2018, mientras que para la frontera norte se aceptarán modelos del 2016 al 2021.

Publican nuevo decreto de importación de autos usados; beneficiará a importadores y propietarios en la frontera, queda igual.

"Viene igual, lo que cambian son los años que van van cambiando cada periodo vehicular, esperemos que la gente se reactive con sus vehículos que tenían parados, y por otro lado, que tomen en cuenta que lo del decreto de regularización de vehículos sigue en las mismas circunstancias, no se dejen engañar".

Jofre Chávez reiteró el llamado al gobierno federal para que se reduzcan los costos de importación y se eliminen algunas regulaciones con el fin de hacer el trámite más accesible y evitar la entrada de vehículos ilegales.

"Lo hacemos al público otra vez, que baje el costo, que se eliminen regulaciones para para que sea más fácil para la gente y se economice, y dejen de entrar también vehículos ilegales por el alto costo", recalcó.

Con la publicación de este nuevo decreto, los importadores y ciudadanos en la frontera norte del país podrán continuar regularizando sus vehículos en condiciones legales, fortaleciendo la economía regional y garantizando la seguridad jurídica de los propietarios.

EL DATO

El 4 de noviembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, el cual tiene vigencia hasta este miércoles 5 de noviembre de 2025.