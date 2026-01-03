Crece riesgo de decomisos

A partir del 1 de enero de este año, el Gobierno Federal dio por concluido el decreto de legalización de autos chocolate al considerar que su finalidad ya había sido alcanzada y que mantenerlo podría generar más malas prácticas, pero el riesgo para quienes hicieron su "trámite de forma ilegal" a través de este programa federal, sigue latente ante retenes o revisiones que hagan las autoridades.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa, explicó que desde hace varios años el sector había advertido sobre los abusos cometidos durante la aplicación del decreto, principalmente por la realización de trámites de manera informal o abiertamente ilegal, lo que dejó a muchos propietarios en una situación más vulnerable que antes.

Indicó que el principal motivo de irregularidad fue el incumplimiento de la fecha establecida en el decreto, la cual señalaba que los vehículos debían encontrarse en territorio nacional antes del 19 de octubre de 2021 para poder ser regularizados, pero numerosos automóviles ingresaron después de esa fecha y aun así fueron sometidos al trámite, lo que los mantiene en condición ilegal pese a contar con documentos, además hubo quienes falsificaron documentos.

Jofre Chávez advirtió que quienes realizaron procedimientos irregulares están expuestos a decomisos en retenes, aduanas o revisiones por parte de las autoridades, ya que los documentos pueden ser verificados en cualquier momento.

Subrayó que la idea que circula en redes sociales sobre la imposibilidad de decomisar estos vehículos es falsa, ya que los casos ganados ante instancias como Profeco corresponden a situaciones particulares y no constituyen un criterio general.

"Lo ven exitosamente y uno de los de las motivaciones que da, que ya no se haga mal uso de la situación como se estaba haciendo, como lo estuvimos diciendo hace un par de años, que se estaba abusando de él, y espero en Dios que las personas que tengan vehículos que lo hicieron de alguna manera informal o ilegal, puedan concluir su etapa del vehículo sin problemas, pero considero que van a tener problemas en el camino, ya sea en los retenes o en las aduanas, y lo más importante es que pongan en buenas manos su importación de vehículos", dijo.

Y agregó: "traemos información de algunas personas que están saliendo en las redes que no tienen por qué decomisarles su vehículo, que es ilegal, lo volvemos a comentar, es una mentira, es una exposición negativa y de mala forma estar diciendo eso, lo que se ganó en Profeco fue una persona en particular, no es un criterio, Profeco no tiene por qué dar criterios, y están expuestos a un decomiso y a que la autoridad pueda checar sus documentos".

Señaló que solo quienes cumplieron con todas las etapas del programa y respetaron los requisitos establecidos no tendrán problemas legales, en contraste, quienes incurrieron en falsedades o sabían que su trámite no cumplía con la norma enfrentarán consecuencias administrativas e incluso penales.

Aclaró que la importación legal de vehículos continúa vigente a través de importadores autorizados, quienes cuentan con los mecanismos formales para regularizar automóviles conforme a la ley.

Destacó que en los últimos meses varias personas han acudido nuevamente a este sector para corregir su situación y realizar la importación de manera legal, tras los problemas generados por el mal uso del decreto federal.

"Todos aquellos que hicieron un procedimiento que los dueños saben que hicieron algún procedimiento ilegal, van a tener consecuencias, los que hicieron dentro de su dentro del programa y cumplieron con las etapas, no tienen ningún problema en en sus vehículos", expresó.

FUE ÚTIL SOLO LA MITAD DEL TIEMPO

El representante de los importadores de autos usados en Reynosa, señaló que el decreto fue útil solo durante la mitad de su vigencia, periodo en el que permitió a muchos propietarios regularizar su situación conforme a la ley, pero en la segunda etapa del programa se generalizaron prácticas irregulares que desvirtuaron su objetivo original y provocaron fraudes.

¿Cuánto tiempo ustedes consideran que fue útil este decreto federal?

"La mitad del tiempo, de perdido, la mitad del tiempo, de perdido hicieron mal uso de él, en complacencia con con las autoridades de Repuve, estuvieron haciendo su negocio, nuestra pronunciación era el fraude que se estaba cometiendo, quedan peor de lo que estaban, esos vehículos que que hicieron de una manera ilegal la regularización de de los vehículos", dijo.

Si legalizaste el auto con el decreto federal de AMLO, pero falsificaste documentos o el auto entró después del 19 de octubre del 2021

Las autoridades de Aduana, del SAT y más, pueden revisar tus documentos

Caer en decomisos y hasta sanciones penales si eres descubierto.



