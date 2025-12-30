Crisis en el campo

Advierten campesinos de Reynosa que si el gobierno federal no otorga un buen precio a la tonelada de sorgo, el campo se irá a pique, pues ya van cuatro años seguidos que la actividad ha ido en declive.

"O hay un buen precio para nuestro grano, el sorgo, que pedimos sea de $6,200.00 la tonelada o definitivamente cada vez más campesinos dejarán de sembrar sus tierras ante la incosteabilidad de seguir adelante", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino.

¿Qué piden los campesinos de Reynosa sobre el sorgo?

"Han sido cuatro años continuos que hemos estado pero ´bien tronados´ y si el gobierno federal no da una respuesta favorable a las demandas de los productores de granos, sencillamente en ciclos agrícolas venideros, la superficie que quedará ociosa será cada vez mayor", agregó el líder de los ejidatarios.

Por lo pronto, de poco más de 60 mil hectáreas que se sembraban anteriormente de sorgo temporalero, en este ciclo agrícola de temprano que comenzará en el mes de enero del 2026, únicamente se cultivarán entre 40 y 45 mil hectáreas.

Impacto del precio del sorgo en la producción agrícola

El resto no se sembrará porque quienes las trabajaron por espacio de varias décadas así lo decidieron.

Y lo peor es de que cada vez habrá más y más tierras en esas condiciones, si no se otorga el precio de $6,200.00 por tonelada de sorgo que se está solicitando, pues apenas así podrán cubrirse los costos de producción del grano incluido además del mantenimiento de las tierras y la mano de obra que también cuenta.