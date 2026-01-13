Lanza el SAT llamado a empresas a cumplir

El Servicio de Administración Tributaria hace un llamado a las empresas a cumplir con la presentación de la Declaración Anual 2025, cuyo periodo inició desde el 1 de enero y concluirá el 31 de marzo de este año.

¿Cuáles son los plazos para la Declaración Anual 2025?

La autoridad fiscal informó que los plazos varían de acuerdo con el régimen bajo el cual tributan las personas morales. Las sociedades que se encuentren en proceso de liquidación deberán presentar su declaración a más tardar el 19 de enero, en el caso de las personas morales sin fines de lucro, el límite es el 16 de febrero y para el resto de los regímenes, así como para quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza, la fecha límite es el 31 de marzo.

Detalles sobre la nueva plataforma de declaración del SAT

El SAT destacó que la nueva plataforma de la Declaración Anual cuenta con información precargada, lo que facilita el cumplimiento de esta obligación. Entre los datos disponibles se encuentran los pagos provisionales realizados durante el ejercicio, la participación de los trabajadores en las utilidades pagada, las retenciones por concepto de ISR, los comprobantes fiscales digitales por devoluciones, descuentos y bonificaciones, así como remanentes de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales y otros conceptos aplicables.

Requisitos para presentar la Declaración Anual 2025

Para enviar la declaración es indispensable contar con e.firma vigente y con acceso a un servicio de banca electrónica, ya que, en caso de generar un saldo a cargo, el pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a través de instituciones autorizadas para el cobro de contribuciones federales. El SAT precisó que, si se requiere modificar algún dato precargado, será necesario presentar declaraciones complementarias y en los casos donde exista un saldo a cargo, la actualización de la información se reflejará 48 horas después de realizado el pago, mientras que cuando el resultado sea en ceros, el sistema tardará 24 horas en mostrar los cambios.