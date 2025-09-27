Disminuyen los casos y decesos de tuberculosis

El número de casos confirmados de tuberculosis en los nueve meses transcurridos del 2025, han disminuido en comparación con el mismo período del 2024, reportan autoridades del Centro Regional de la Tuberculosis de Reynosa.

"En tal virtud y de acuerdo a la contabilización que se tiene de enero a la fecha, el número de casos nuevos asciende a 293, en tanto que en los mismos meses pero del año anterior, fueron 334", dijo América Cruz González, titular del CRTR.

Ya desglosadas las cifras, 99 pacientes son mujeres, del 2025 y 110 pertenecientes al 2024; en lo referente a hombres, ya suman 194 en tanto que en 2024 fueron confirmados 224.

En el caso de los niños, se han detectado dos, en edades de 0 a 12 años en el año en curso. En 2024 fueron dos, un niño y una niña.

América Cruz González, titular del Centro Regional de la Tuberculosis de Reynosa.

ESTADÍSTICAS

Por cuanto a fallecidos se refiere, en éste año ya son 18 mientras que el año pasado en el mismo lapso de tiempo, la cantidad fue de 36, continuó diciendo América Cruz quien aclaró que muchos de ellos perdieron la vida a raíz de complicaciones causadas por enfermedades asociadas.

EL LLAMADO

La funcionaria aprovechó la entrevista con El Mañana de Reynosa para hacer un llamado a la ciudadanía para que acuda a solicitar un examen para detectar a tiempo el padecimiento, cuando empiece a sentir los padecimientos propios del mismo.

LOS SINTOMAS

Los síntomas habituales de la tuberculosis son: dolor torácico, tos crónica y en ocasiones con sangre, cansancio, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y astenia.

Cabe hacer notar que los síntomas que presenta una persona dependen de la parte del cuerpo donde la tuberculosis esté activa.

Si bien, la enfermedad suele afectar a los pulmones, también puede perjudicar a los riñones, la columna vertebral, el cerebro y la piel.



