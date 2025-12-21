Propone legislador debate de aspirantes a alcaldía municipal

El diputado local Juan Carlos Zertuche Romero afirmó que mantiene un contacto permanente con la ciudadanía a través de recorridos semanales en tianguis y colonias de Reynosa, donde escucha de primera mano las principales necesidades y quejas de la población.

El legislador explicó que, derivado de estas visitas, ha impulsado diversas propuestas desde el Congreso local, entre ellas la iniciativa para que en los próximos procesos electorales sea obligatorio un debate ciudadano entre todos los aspirantes a las alcaldías, tanto a nivel local como federal.

Zertuche Romero recordó que en el pasado proceso electoral prácticamente no se realizaron debates en Tamaulipas, lo cual calificó como lamentable, al considerar que se trata de un ejercicio democrático básico que permite a la ciudadanía conocer propuestas y contrastar ideas antes de emitir su voto.

"Es una herramienta fundamental para que los candidatos puedan llevar su mensaje a las calles y para que los ciudadanos tomen decisiones informadas", expresó.

En otro tema, el diputado abordó la problemática que se vive en los puentes internacionales, donde señaló que los cruces se han vuelto lentos y complicados, afectando a miles de personas que transitan diariamente entre México y Estados Unidos.

Ante esta situación, informó que ha hecho un llamado a la Guardia Nacional y a las autoridades aduaneras para que se agilicen las revisiones, especialmente en temporadas de alta movilidad, ya que muchos ciudadanos cruzan la frontera todos los días por motivos laborales o familiares.

Desde el Congreso del Estado, detalló, se solicitó que los puentes internacionales operen las 24 horas, que se habiliten todos los carriles en el sentido de Estados Unidos a México y que se retiren filtros de seguridad que, aunque necesarios, están generando más afectaciones que beneficios.

Finalmente, Zertuche Romero subrayó que respeta la labor de las corporaciones de seguridad, pero insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio que no perjudique a la ciudadanía.