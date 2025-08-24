Se proyecta micro contra gasolinera

Una presunta falla mecánica provocó que un transporte público se proyectara contra la bola de una gasolinera, ocasionando daños materiales.

El incidente sucedió minutos después de las 09:00 horas en el entronque de la carretera Río Bravo-Reynosa con la carretera San Fernando-Reynosa a la altura de la colonia López Portillo, a donde arribaron cuerpos de emergencia para atender el llamado de auxilio informando que un micro se había proyectado contra una gasolinera.

El personal de Protección Civil y brigadistas voluntarios acordonaron la gasolinera ubicada en dicho tramo carretero tras el percance, en el cual no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales menores en una de las bombas de la gasolinera donde se proyectó el transporte público de la ruta 45 Joya.

El chofer del transporte público expresaba que transitaba de poniente a oriente por la carretera Río Bravo-Reynosa cuando sufrió una falla mecánica, presuntamente en los frenos o suspensión, por lo que optó por salir de la cinta asfáltica para evitar un accidente mayor, pero desafortunadamente impactó con la bomba de la gasolinera. Ambas partes involucradas en el percance llegaron a un acuerdo en el lugar para la reparación de daños materiales, ya que eran menores.