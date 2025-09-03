Derriba cables de luz y deja a familias a oscuras

Cada vez son más los daños a cables de energía eléctrica o telecomunicaciones, ocasionados por tractocamiones o camiones repartidores de paquetería, refrescos, bebidas alcohólicas o agua, que circulan por las colonias de la ciudad de Reynosa, los cuales, debido a su altura, derriban con la carrocería, al quedar atoradas, estas líneas que suministran dichos servicios a la comunidad, dejando a su paso severas afectaciones sin siquiera detener su paso o hacerse responsables.

Este fue el caso ocurrido en la calle Cristal de la colonia Arco Iris donde presuntamente una unidad de quinta rueda, al circular por la vía antes mencionada, arrancó la mufa de uno de los domicilios, para luego emprender su huida, dejando sin energía eléctrica a una familia.

"No sé, es que andaba trabajando, fue ahorita en la mañana, creo que fue un camión, no tengo luz", refirió la afectada Nora Edith mientras realizaba el reporte ante las autoridades correspondientes.