Piden las autoridades reparación de daño en obra de pavimentación

Ya en una ocasión presentó ese tipo de desprendimientos de varias piezas y ahora nuevamente vuelve a registrarse la misma problemática, lo que habla de la mala calidad del trabajo realizado.

Se trata de varias piezas que dejaron de estar en el lugar donde fueron colocadas al momento de ejecutar la obra, lo que es síntoma inequívoco de que la calidad de la misma no fue la que se anunció en su momento por parte de las autoridades municipales, dijo una persona que dijo llamarse Víctor Garcés, quien se percató de la referida problemática.

Recomendó que antes de que puedan desprenderse más piezas, es menester que se obligue a la empresa que ejecutó los trabajos a realizar labores mediante las cuales se vuelvan a poner en su lugar las que ya no se encuentran ahí.

Que se haga un buen trabajo y que se supervise de manera responsable, porque pudiera ser que no se hizo en su momento y por tanto, ahí están las consecuencias.

Los baches en el adoquinado ya vuelven a presentarse de nueva cuenta.

La primera vez que sucedió lo mismo, fue hace algunos meses luego de una torrencial lluvia que arrastró varios adoquines.



