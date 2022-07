Da el Congreso revés al alcalde

El decreto no fue aprobado ya que el ejecutivo estatal no lo publicó en el Periódico Oficial y por lo tanto no se pudo aplicar´´. Roberto Cruz, Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Roberto Cruz Hernández, refirió que fueron notificados por legisladores acerca del veto, que ocurrió al no ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, a cargo del ejecutivo.

"Tuvimos una reunión con los diputados hace algunos días y al preguntar sobre el decreto nos indicaron que no fue aprobado ya que el ejecutivo estatal no lo publicó en el Periódico Oficial y por lo tanto no se pudo aplicar, es una acción positiva para la economía de Reynosa, nosotros habíamos dicho en muchas ocasiones que no era algo viable", expresó.