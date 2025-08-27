Da a luz en sala de espera

El caso de una mujer que el pasado lunes dio a luz en la sala de espera del Hospital Materno Infantil de Reynosa, hecho que causó revuelo, fue algo imprevisible porque cuando llegó la paciente, ya venía a punto del alumbramiento.

“Es el primer nacimiento que se presenta en esas condiciones en éste año, el cual fue atendido con rapidez por parte de médicos del área de urgencias, pese a que la señora no tuvo tiempo ni siquiera de solicitar la atención médica en la ventanilla”, aseguró Eduardo López Torres, director del nosocomio.

Cuando no se acude a las citas médicas mensuales a lo largo del embarazo o se olvidan las fechas tentativas para recibir al recién nacido, suceden hechos como el señalado.

Afortunadamente la atención de parte de personal médico del hospital fue oportuna y no se presentaron complicaciones. Al momento ambos fueron trasladados al área correspondiente para continuar recibiendo el servicio.

Refirió el director del lugar que la señora que tuvo su alumbramiento en la sala de urgencias, apenas acababa de llegar al lugar. Incluso no pudo ni siquiera llegar a la ventanilla para solicitar la atención porque su parto ya venía muy avanzado.

PRIMER LUGAR

Con 1,089 nacimientos en los primeros siete meses del 2025, el Materno Infantil de Reynosa ocupa el primer lugar a nivel estatal en ese renglón seguido por el hospital de Tampico.