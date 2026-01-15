Anuncia Cruz Roja próximo curso para sus paramédicos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir el número de accidentes en unidades de emergencia, la Cruz Roja Mexicana delegación Reynosa se encuentra preparando una nueva capacitación certificada dirigida a operadores de ambulancias y otros vehículos de respuesta inmediata.

Así lo informó Julián Barajas, coordinador de Comunicación e Imagen de la institución, quien explicó que este curso forma parte del programa permanente de actualización del personal operativo, enfocado en la conducción segura, responsable y profesional de vehículos de emergencia.

"Próximamente tendremos un curso para renovar estas capacitaciones. La intención es que todos los operadores cuenten con un certificado avalado por Cruz Roja", señaló. Detalló que la capacitación tendrá una duración de tres días, en los que se combinarán sesiones teóricas y prácticas, destinando el último día exclusivamente a ejercicios en campo.

"Se realizan prácticas en circuitos que simulan caminos complicados y situaciones reales que enfrenta un conductor cuando se dirige a una emergencia. El objetivo es que el operador adquiera habilidades para reaccionar adecuadamente en escenarios de alto riesgo", explicó.

Durante el curso, los participantes aprenderán sobre el manejo adecuado en tráfico detenido, el uso correcto de la sirena y códigos audibles, así como la distancia y forma apropiada en que deben utilizarse.

"También se enseña qué no se debe hacer durante una emergencia. Un uso incorrecto de la sirena o presionar excesivamente a otros conductores puede generar estrés psicológico y provocar accidentes", advirtió.

Barajas subrayó que uno de los principales objetivos de esta capacitación es disminuir los incidentes viales en ambulancias mediante operadores mejor preparados y certificados.

"Estas certificaciones buscan contar con operadores profesionales y reducir el índice de accidentes en nuestras unidades", afirmó.

Los cursos se llevarán a cabo en las instalaciones de la delegación Reynosa y contarán con instructores especializados provenientes del Estado de México, Ciudad de México y Matamoros, con amplia experiencia en el manejo de vehículos de emergencia.

La capacitación está dirigida no solo a operadores de ambulancias, sino también a personal que conduce camiones de bomberos y otras unidades de atención a emergencias.

"Se aborda el uso correcto de la sirena, cuándo activarla, así como las ventajas, obligaciones y responsabilidades de conducir una ambulancia, incluyendo el conocimiento del reglamento de tránsito local y estatal y contar con la licencia correspondiente", puntualizó.

Finalmente, recordó que la Cruz Roja Reynosa mantiene habilitada la línea directa 89 99 22 13 14 para atención de emergencias, reiterando su compromiso de mejorar continuamente los tiempos de respuesta y la seguridad del personal y de la ciudadanía.



