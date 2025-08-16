Concluye Curso de Verano en el CIJ
El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Reynosa finalizó el pasado 14 de agosto su curso de verano, con la participación de alrededor de 90 niños y la egreso de 70 menores, superando la expectativa inicial de 40 a 50 participantes.
El programa estuvo compuesto por actividades orientadas a fomentar valores, autoestima, respeto al medio ambiente y hábitos de autocuidado, adaptadas a grupos de edad de 3 a 5 años, 6 a 9 años y 10 a 12 años. La organización por rangos de edad permitió ajustar las dinámicas de aprendizaje según las capacidades y necesidades de cada grupo, explicó la directora del CIJ, Cinthia Colín.
Durante el curso se realizaron talleres de concienciación ecológica, ejercicios de convivencia y juegos que promovieron la cooperación y la participación activa. Todo el programa fue supervisado por personal capacitado del CIJ, garantizando la seguridad y el seguimiento de los menores durante las actividades.
En la ceremonia de clausura se entregaron reconocimientos a los 70 niños que completaron el curso de verano. Asimismo, se ofreció una plática informativa a los padres de familia sobre los objetivos y resultados del programa. La directora destacó la importancia de este tipo de actividades como complemento al desarrollo educativo y social de los menores.
El curso de verano del CIJ se consolidó como un espacio de aprendizaje y recreación, con una alta participación de menores y respaldo de la comunidad, reafirmando su objetivo de promover valores y hábitos positivos entre los niños de Reynosa.