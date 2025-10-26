Se aproxima el plazo para cumplir Ley Silla

Recuerdan dirigentes de la Federación de Trabajadores de Reynosa que los empresarios tienen hasta el 17 de diciembre del 2025 para que cumplan con la Ley Silla pues de lo contrario, se contemplan multas que van desde los 250 hasta los 2,500 UMAS para quienes pasen por alto dicha disposición oficial.

"De momento están a la espera de que el gobierno vía Secretaría de Trabajo y Previsión Social de a conocer las reglas correspondientes, pero una vez que concluya el plazo concedido para cumplir con esa ley, vamos a estar muy al pendiente de que se cumpla", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la FTR local.

Ahora bien, quien no tenga sillas con respaldo, deberán conceder descanso a sus empleadas o empleados, en áreas con las que ya cuentan algunas empresas.

Hay por ejemplo en la plaza Periférico, sillas con respaldo a las entradas del lugar y son para los guardias, pero todavía no los dejan sentarse.

La Ley Silla es una conquista laboral y por tanto deben los empresarios cumplir con ella a partir de la fecha señalada pues de lo contrario, deberán hacerse acreedores a las multas que contempla la misma ley, advirtió el dirigente.

Entre tanto, son las trabajadoras y trabajadores cuyas jornadas laborales las llevan a cabo de pie, quienes resultarán beneficiados con la disposición que entrará en vigor el próximo 17 de diciembre.

Empleados de mostrador, cajeras, guardias de seguridad, entre otros, ya en menos de dos meses podrán tomar descanso en sillas con respaldo, durante las labores que les corresponden, dijo finalmente Portillo Martínez.