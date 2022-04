¡Cuidado con taxis digitales!

El caso más reciente, ocurrió en los alrededores del centro comercial entre el Bulevar Morelos y Álvaro Obregón, donde cruzan las colonias Antonio J. Bermudez y Santa Fe.

"Hace rato fui al mandado y de regreso tomé un Didi, en la plataforma decía que el carro era verde, placas eran tales y el nombre del conductor, cuando salgo ese carro aún no estaba, pero se baja de un carro un tipo, me dice mi nombre, y se identifica como mi Didi, yo viendo que las placas no coincidían y que el modelo del carro era medio viejo, siendo que los de la plataforma suelen ser de modelo reciente, le pregunté su nombre, y me dijo el que aparecía en la plataforma, pero la foto no coincidía con su cara", relató una usuaria, que contactó EL MAÑANA.

Su testimonió continuó:

"Le dije ya no voy a necesitar el viaje, en eso, ya había llegado el carro que aparece en la plataforma, el conductor se baja y me dice te ayudo con tu mandado, la otra persona se fue y entonces el didi real me dice; si no te sientes cómoda de tomar el viaje te entiendo, él se quito el cubrebocas, me mostró su credencial, me confirmó su identidad, las placas, e carro, me dijo que estas cosas han estado pasando pero que a él nunca le había pasado, me advirtió que tuviera cuidado".

La publicación que compartió a través de sus redes sociales se viralizó en los grupos de redes sociales de esta frontera, donde otras usuarias se sintieron identificadas con la historia, afirmando ser víctimas de situaciones similares, y otros que indicaron que hubo "hackeo" en las cuentas de la plataformas.

Tras colocar la queja, la respuesta del servicio de taxi digital se limitó a indicar que lamentaban la situación y los inconvenientes, que estarían al tanto para tomar las medidas necesarias.

Pero esto, no garantiza la seguridad de próximos usuarios, quienes a diario utilizan los taxis digitales para llegar a sus destinos.

"Quise hablar del tema para alertar a otras personas de lo que puede ocurrir, tratar de evitar que puedan llevarse a alguien así, no estoy tratando de hacer quedar mal a la plataforma, solo digo lo que ocurrió", insistió la usuaria.

Apenas hace unos años, los servicios de taxis digitales comenzaron operaciones en Reynosa, y de manera paulatina han tomado popularidad, al considerarse un servicio eficiente, económico y a la disposición las 24 horas del día.

Pero con las denuncias de inseguridad a sus alrededores y antecedentes en otras ciudades de nuestro país, hay quienes optan por tomar medidas extra de prevención, como el compartir la ubicación a familiares, tomar fotografías y registro del vehículo en cuestión, además de compartir los perfiles de los conductores.