Cubrebocas, a discreción

Roberto Cruz Hernandez, Presidente de la Camara de Comercio local explicó que será opcional para quienes deseen seguir usándolo.

"Nos parece una medida que ya fue analizada por los expertos en materia de salud y que ya consideraron todas las implicaciones y si están determinando esa medida que ya no va a ser obligatoria, si no opcional, consideramos que es positivo porque no va a ir retornando poco a poco a la normalidad" dijo.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que la medida del uso del cubrebocas, solo será aplicable en los lugares públicos y privados cerrados, escuelas, áreas de trabajo, tiendas departamentales, entre otros. El dirigente del comercio organizado explicó que esperan que este viernes ya se conozca el decreto y tener los elementos para ver si se abren más espacios y se quitan restricciones.

Explicó que actualmente la apertura económica les permite trabajar prácticamente con los horarios normales, se han quitado las restricciones tanto en aforo y horarios, lo que ha permitido que los comercios puedan seguir reactivando,

"Es una buena noticia y que se anuncie que se liberan todos los horarios del comercio porque sigue la restricción en la venta de alcohol y que nos permitiría regresar a la normalidad", recalcó.

Tamaulipas registra un descenso en el número de casos, hospitalizaciones, fallecimientos, índice de posibilidad y otros indicadores a la baja de forma consecutiva durante las últimas semanas.

SIN HOSPITALIZACIONES

La mayoría de los Hospitales Covid Reynosa se encuentran sin hospitalizaciones ante la baja de casos en las últimas semanas.

De acuerdo a datos del Gobierno Federal, en ocupación de camas con ventilador: el Hospital 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra en cero, sin hospitalizaciones, al igual que el Hospital General de Reynosa "Dr José María Cantú Garza" y el Hospital General de Zona número 15 del IMSS.

En camas con ventilador de Unidad de Cuidados Intensivos: el 270 del IMSS Reynosa, se encuentra sin hospitalizados, al igual que el Hospital General Dr. "José María Cantú Garza" y el HG número 15 del IMSS.

En el área de camas con ventilador y con ventilador de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran si hospitalizados.

En lo que se refiere a ocupación de camas en hospitalización general: el 270 del IMSS se encuentra en 40 por ciento, mientras que la Clínica del ISSSTE Reynosa Dr. Baudelio Villanueva tiene un 13 por ciento y el Hospital General apenas un 6 por ciento.

Ante la baja de casos de Covid, también se ha reflejado en las hospitalizaciones, pocos tienen ocupación.

Reynosa ayer por la tarde contaba con 80 casos activos y 20 mil 246 casos en dos años de pandemia.

