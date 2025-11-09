Presume la Cruz Roja modelo de ambulancia

Circulará en Reynosa nuevo modelo de ambulancia de la Cruz Roja mexicana; así fue anunciado a través de un comunicado oficial, donde se indican las especificaciones de las unidades que estarán operando en el territorio nacional.

El emblema característico ahora se mostrará de un tamaño mayor.

Con este cambio de imagen, la Cruz Roja Mexicana busca modernizar, fortalecer la identidad y ser más visible para el público, además de presentar una organización más cercana, moderna y dinámica, utilizando un nuevo tono de rojo y una tipografía más amigable.

Será en los próximos días cuando las unidades con este nuevo diseño se desplazarán por toda la ciudad de Reynosa utilizando la emblemática imagen. Asimismo, destacan que los principios y valores de esta institución siguen siendo los mismos, siempre buscando el bienestar de la humanidad.