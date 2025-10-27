Exponen funcionamiento de Cruz Roja en el EME FEST

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Reynosa participaron este fin de semana en el EME FEST 2025, evento enfocado en llevar herramientas de mercadotecnia a emprendedores, empresarios y futuros profesionistas, el cual tuvo lugar en el centro de convenciones de esta ciudad.

Los participantes agradecieron la invitación que recibieron para formar parte de este gran evento, el primero en su tipo llevado a cabo en la ciudad de Reynosa, y el cual busca revolucionar el marketing local ofreciéndole la oportunidad de salir al mercado a los pequeños y grandes emprendedores de nuestra región fronteriza.

¿Qué servicios ofreció la Cruz Roja Mexicana?

Durante el evento, la Cruz Roja Mexicana participó con dos módulos, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer todos los servicios que ofrecen como institución de atención médica, pero también abarcando el área de la capacitación a empresas y organizaciones en el área de respuestas de emergencia.

Asimismo, se dio a los interesados la oportunidad de conocer de cerca una de las unidades de atención médica, así como el funcionamiento de la misma a sus 360°. Los paramédicos además realizaron demostraciones, permitiendo a su vez a los presentes practicar la técnica de Reanimación Cardiopulmonar con maniquíes, los cuales califican la calidad de la maniobra, en específico la profundidad, la liberación y el ritmo, todo esto reflejado en un sistema el cual el participante puede ver.

¿Cuál fue la respuesta de los asistentes?

Los asistentes al EME FEST 2025 mostraron gran interés en los módulos de la Cruz Roja, destacando la importancia de conocer y practicar técnicas de emergencia. Este tipo de eventos no solo promueven el emprendimiento, sino que también fortalecen la conciencia sobre la salud y la seguridad en la comunidad.

