Esperan repunte de movilidad vehicular

Ante el cierre del periodo vacacional, la Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, espera un repunte de movilidad vehicular en las principales carreteras durante este fin de semana, derivado del regreso de vacacionistas a la ciudad previo al reinicio de clases.

Detalles sobre el incremento de tráfico en carreteras

Julián Barajas Silva, vocero de la institución, comentó que se espera un incremento de familias que circularán principalmente en la carretera Reynosa-San Fernando, que es una de las vialidades con mayor carga durante estas fechas, al ser utilizada por familias que viajaron hacia destinos como Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y la Ciudad de México.

A esta ruta se suman otras vías importantes, incluida la carretera Ribereña y uno de los puntos con mayor congestionamiento que es el tramo donde se ubica la revisión militar, conocido como La Coma, donde se han registrado largas filas de vehículos.

"Estamos esperando un repunte para este próximo fin de semana, debido a que ya los menores van a entrar a las escuelas y eso quiere decir que los vacacionistas este fin de semana regresarán a la ciudad de Reynosa", dijo.

¿Qué recomendaciones ofrece la Cruz Roja para los viajeros?

Ante esta situación, recomendó a las familias salir con anticipación, planificar el trayecto completo, definir paradas para descanso y carga de combustible, así como revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de iniciar el viaje.

"La recomendación, salir temprano desde donde se encuentren, planificar toda la trayectoria, saber en dónde se van a parar a comer, saber si van a parar a cargar combustible en tal gasolinera, y hay que revisar el vehículo antes de iniciar todo el trayecto, porque si traes una llanta en mal estado, te puede tronar y eso puede derivar a un accidente automovilístico e inclusive se ha presentado los casos de pérdidas", recalcó.

Impacto del regreso a clases en la movilidad vehicular

La Cruz Roja Mexicana enfatiza la importancia de la prevención y la planificación para evitar contratiempos durante el regreso a casa de los vacacionistas, especialmente en un fin de semana que promete ser de alta movilidad.