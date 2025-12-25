Regresa la calma a los puentes internacionales

Casi vacíos lucieron el 24 de diciembre los cruces internacionales que comunican a Reynosa con diversas ciudades del estado de Texas, luego del caos registrado en la víspera de Navidad.

Las filas kilométricas que habitualmente se forman en los accesos a los puentes internacionales se redujeron de manera considerable, ya que las líneas de automóviles apenas alcanzaban menos de un kilómetro de longitud, devolviendo agilidad y fluidez al tránsito fronterizo.

¿Cómo se vivió el tránsito en los cruces internacionales?

En el puente Reynosa-Hidalgo, algunos automovilistas cruzaban hacia el lado estadounidense para realizar compras de último momento, mientras que otros lo hicieron con la intención de pasar la Nochebuena y la Navidad con familiares y amigos que residen en ciudades como McAllen, Mission y San Juan, entre otras del Valle de Texas.

Rafael Ojeda, uno de los conductores que esperaba su turno para cruzar, comentó que él y su familia se dirigían a McAllen para completar las compras navideñas que dejaron pendientes.

Detalles sobre las compras navideñas en el Valle de Texas

Otros automovilistas coincidieron en que optaron por cruzar a Estados Unidos debido a que algunos productos resultan más económicos en el Valle de Texas, incluida la gasolina, cuyo precio en ciudades fronterizas mexicanas supera en muchos casos los 21 pesos por litro, incluso en su presentación más económica.

Impacto del precio de gasolina en el cruce fronterizo

Finalmente, usuarios frecuentes de los cruces internacionales señalaron que esperan que esta misma calma se repita durante los festejos de Fin de Año, una vez superado el intenso flujo previo a las celebraciones.