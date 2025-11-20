¡Hasta 4 horas en el puente Anzaldúas!

Durante la tarde del día de ayer, a través de redes sociales, distintos usuarios, quienes aprovecharon este fin de semana largo para viajar a los Estados Unidos a realizar algunas compras o simplemente visitar a sus familiares, reportaban esperas de más de 4 horas para poder regresar hacia territorio mexicano en el cruce internacional Anzalduas, hecho que, además de las molestias, orilló a los afectados a viajar en algunos casos hacia el vecino Estado de Nuevo León, a altas horas de la noche, obligándolos a poner en riesgo su vida, tomando en cuenta los índices de hechos delictivos que se reporta a diario ocurren en dichos tramos carreteros.

Al respecto, Federico Alanís Peña, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en México (CANACINTRA), señaló: "Ese tema está muy trillado en toda la frontera, desde Matamoros a Tijuana; ya lo hemos comentado a nivel nacional varias veces como CANACINTRA nacional y como CANACINTRA Reynosa y Tijuana y todas las zonas fronterizas, pues que haya un acuerdo entre los dos países a esos niveles ya no está en nuestras manos; nosotros ya pusimos los detalles y las quejas y las filas están muy largas".

Otro aspecto importante a considerar son las disputas arancelarias y la incertidumbre regulatoria que continúa sin resolverse, en espera de la próxima revisión del T-MEC, lo que ha ocasionado tiempos cada vez más prolongados al cruzar hacia el lado americano.

"Ya mejor que compren aquí, que compren lo mexicano, fortalezcan las fuentes de trabajo y ya evitemos andar comprando lo extranjero; hay que fortalecer la economía local, esa es la meta de CANACINTRA que siempre hemos tenido. Entonces, yo exhorto a todos los ciudadanos a que vayamos al otro lado nada más a comprar lo necesario, materias primas para las pymes y mipymes que se necesiten", concluyó Alanís.