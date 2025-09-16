Brotan discrepancias en PAN

"Miguel Hernández Cedillo no tiene vergüenza en estar criticando al Partido Acción Nacional, debido a que en elección anterior él apoyó al Partido de la Revolución Democrática", señaló el regidor panista Joaquín Ramírez Martínez.

Indicó que Miguel en una campaña política, estuvo apoyando a un candidato del Partido de la Revolución Democrática, y que ahí están las fotografías.

Ante esta situación, Ramírez aseguró que las acusaciones que hace Miguel Hernández Cedillo lo descalifican por las acciones contradictorias que el ha hecho, porque su actitud ha sido contraria a la ideología y los principios de doctrina del Partido Acción Nacional.

Contrario a lo que diga esta persona, las puertas de la Delegación Municipal del PAN están abiertas, independientemente de que los asuntos partidistas deben de resolverse hacia el interior, no al exterior en un afán protagonismo, aseveró.

Ramírez Martínez fue entrevistado en el marco de la tradicional celebración de los festejos patrios, que en esta ocasión se llevó a cabo en la sede local del Partido Acción Nacional ubicado en el bulevar Morelos.

El regidor y ex dirigente del partido albiazul señaló que la verdad no sabe "en que mundo viva Miguel Hernandez Cedillo", y afirmó que nosotros estamos trabajando en esta etapa que nos tocó como Delegación del Partido Acción Nacional.

Estamos llevando a cabo las juntas directivas, la información para toda la membresía del partido cada vez que hay una junta informativa y en ese sentido hacia el exterior estamos haciendo un trabajo en las colonias, desde nuestra trinchera, anotó Joaquín Ramírez.

Como regidores, representantes de Acción Nacional en el Cabildo también estamos haciendo lo propio, y no sé a que se refiera (Miguel Hernández Zedillo). Aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos al partido, hay que participar en el PAN, y los debates se generan hacia el interior del partido, cuando llevamos a cabo las juntas informativas con toda membresía, indicó Joaquín Ramírez.

Yo creo que el partido se ha caracterizado por eso, un partido en donde pudiéramos tener opiniones diferentes, pero podemos verter esas opiniones y debatirlas cada vez que haya oportunidad.

Yo no he tenido la oportunidad de verlo en una junta informativa donde él pueda expresar las situaciones que él quiere para nosotros contestarle.