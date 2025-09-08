Cristina Bautista termina su primaria a los 58 años

La perseverancia y el deseo de superarse llevaron a Cristina Bautista Hernández, de 58 años, a cumplir uno de sus sueños, concluir sus estudios de primaria.

A través del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos y del programa Alfabetizatec, así con el respaldo de su sobrino Esteban Morales Bautista, quien la animó a inscribirse y la acompañó en el proceso, Cristina logró cerrar un ciclo que había quedado pendiente desde su niñez.

"Me animó mi sobrino y ya tenía ganas de estudiar también, me dijo que sí quería terminar la primaria, sí te echo la mano y viene a estudiar un rato aquí, me siento contenta de haber logrado lo que me propuse y estoy agradecida con mi sobrino también por su empeño y animarme y apoyarme", dijo

La ahora graduada, recordó que durante su infancia no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, pues sus padres la llevaban constantemente de un lugar a otro en el rancho, lo que le impidió continuar con sus estudios.

"Yo siempre crecí en el rancho y mis papás nomás me traían de un lado a otro y nunca pude estudiar y ya grande ya lo logré", recordó.

Cristina envió un mensaje de motivación a quienes aún dudan en retomar sus estudios, ya que no hay edad para aprender a leer o escribir o concluir la primaria y secundaria.

"Para el estudio no hay edad, si quiere uno superarse, aunque sea le puede echar ganas y yo les invito a que, si quieren seguir estudiando, adelante, todo se puede en esta vida", dijo.

Con un gesto de gratitud, Cristina agradeció el apoyo y la paciencia de su sobrino, quien en todo momento le brindó su ayuda.

"Muchas gracias por todo esto y le agradezco por su apoyo, su paciencia, muchas gracias", expresó mientras sostenía su diploma en la mano.

Su historia es hoy un ejemplo de superación personal y de cómo la educación puede transformar vidas, sin importar la edad.



