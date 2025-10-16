Pega crisis comercial a mercado tradicional

Numerosos son los locales con cortinas metálicas abajo que se observan en los pasillos internos y externos del Mercado Guadalupano, localizado junto a donde estuvo la vieja estación ferroviaria.

Incluso algunos de ellos están en renta, según pudo apreciarse en un anuncio colocado frente a un local cerrado.

Según un trabajador que prefirió no proporcionar su nombre, dijo que si hay varios comercios cerrados, puede ser porque sus dueños hayan preferido descansar el miércoles.

Sin embargo, otros dijeron que efectivamente, hay varios locales cerrados porque tal vez quienes los manejan han caído en el desánimo porque no hay buenas ventas y han preferido mantenerlos inactivos.

Dueños de algunos negocios prefieren alquilarlos por incosteabilidad o por no tener tiempo para atenderlos.

Otros buscan alquilarlos porque no tienen tiempo de atenderlos o porque ya les resulta incontable tenerlos abiertos.

Ayer miércoles en un recorrido realizado por el lugar, se observó muy poco movimiento de clientes en el sitio, que hace ya varios años fue muy visitado por residentes de varias colonias populares de Reynosa.

En la actualidad, las ventas están "más o menos", mencionó otro empleado de uno de los negocios que operan en el Mercado Guadalupano



