Invade lirio acuático a laguna La Escondida

La laguna La Escondida, uno de los principales espacios naturales y recreativos de la ciudad, enfrenta nuevamente una grave crisis ambiental debido a la invasión de lirio acuático y a la creciente acumulación de desechos sólidos en su primer tramo, situación que ha generado preocupación entre visitantes y habitantes de las zonas aledañas.

Impacto en la comunidad por la crisis ambiental

En un recorrido realizado por el área, es posible observar una gran cantidad de basura flotante y acumulada en las orillas del cuerpo de agua, entre la que se encuentran refrigeradores, restos de salas hieleras, muebles en desuso, llantas, plásticos y otros cacharros, así como animales muertos, lo que refleja un evidente abandono y falta de mantenimiento en la zona.

Testimonios de ciclistas sobre la situación en la laguna

Usuarios frecuentes del Parque Cultural Reynosa, donde se ubica la laguna, advierten que esta problemática representa un riesgo latente para la salud pública, ya que el estancamiento del agua y la descomposición de los desechos propician la proliferación de mosquitos, insectos y fauna nociva, incluyendo serpientes, arañas y alacranes, lo que pone en peligro a niños, deportistas y familias que acuden diariamente a realizar actividades recreativas.

Un grupo de ciclistas que recorre habitualmente el perímetro de la laguna, atravesando el Parque Cultural, el Malecón y la Unidad Deportiva, señalaron que la situación se ha ido agravando con el paso del tiempo, sin que se observe una intervención efectiva por parte de las autoridades. Afirmaron que el problema ya no se limita al crecimiento del lirio acuático, sino a la acumulación constante de basura y residuos, lo que ha convertido a la laguna en un foco de infección.

"Quienes venimos a diario nos damos cuenta de cómo el lirio acuático avanza rápidamente y cómo cada vez se acumula más basura. Todo esto está dañando seriamente los ecosistemas acuáticos y poniendo en riesgo a las especies que habitan aquí", expresó Roberto Arévalo, uno de los ciclistas entrevistados.

El mantenimiento debe ser permanente para que no se contamine la laguna.