Preparan protesta por crimen de Carlos Manzo

Para protestar por el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y en contra de la inseguridad pública en Reynosa, entre otros temas, el próximo 15 de noviembre a las 10:00 am y a las 13:00 pm se llevarán a cabo 2 protestas, una de las cuales será un movimiento genuino de ciudadanos y la otra de dirigentes de partidos políticos, respectivamente, informaron integrantes el Comité Organizador.

Simultáneamente habrá eventos similares en Ciudad Victoria y Tampico, en esta protesta simultánea en el ámbito nacional.

Paralelo a ello, esta tarde se espera la confirmación de la participación de Matamoros y Nuevo Laredo.

Informaron lo anterior integrantes del Comité Organizador, quienes si bien prefieren por ahora permanecer en el anonimato, para evitar posibles represalias, en su momento revelarán su identidad a la opinión pública.

La primera marcha convocada a las 10:00 am “es un movimiento genuino ciudadano para protestar por el asesinato de Carlos Manzo y por la inseguridad entre otras cosas que existen en todo el país”, expresó uno de los integrantes de la protesta pública que se realizará el 15 de noviembre.

El movimiento está siendo convocado por simpatizantes del llamado Movimiento del Sombrero, cuyo principal impulsor era el ex alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, a quien asesinaron el primero de noviembre pasado, lo que ha desatado esta solidaridad a nivel nacional en demanda de una mejor seguridad, y también para revocar el mandato a algunas autoridades.

Hasta el día de ayer se confirmó oficialmente la participación de Reynosa en este evento, sumándose a las protestas que se realizarán las principales ciudades y municipios del país.

En el caso especifico de la ciudad de Reynosa, se está convocando a la ciudadanía a la Plaza Principal para el día 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, comentaron los integrantes del Comité Organizador.

Se proyecta que durante este movimiento ciudadano genuino, aparezcan públicamente personas que nunca antes habían participado en este tipo de acciones.

Solidarizándose en protesta por el asesinato de ex alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo y la inseguridad que agobia a Reynosa y el país.

También el 15 de noviembre, a las 13:00 pm, dirigentes y representantes de partidos políticos realizarán otra protesta, en la Plaza Principal Miguel Hidalgo de Reynosa, se informó.

MARCHA NACIONAL

15 DE NOVIEMBRE MÉXICO SE LEVANTA

¡BAJO UNA SOLA BANDERA!

15 DE NOVIEMBRE, ALZA LA VOZ CIUDADANO

¡NO LE DES EL MICRÓFONO A LOS POLÍTICOS