Listos en el CREDE para regreso a clases

Listos en el CREDE para regreso a clasesTalleres de actualización para docentes en Reynosa
Listos se reportan en el CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo) en Reynosa, para reanudar clases el próximo lunes 12 de enero de 2026.
"Se reincorporarán a clases un total de 104,413 estudiantes de nivel básico así como regresarán a los planteles 4,831 docentes", dijo Alicia Pizaña Navarro, titular de la dependencia.
Acciones de la autoridad educativa en Reynosa
Agregó que precisamente el pasado 7 de enero los directivos de todas las escuelas como jardines de niños, primarias y secundarias, participaron en un taller intensivo previo al inicio de actividades educativas.
Detalles sobre el regreso a clases en Reynosa
De igual manera, los días 8 y 9 del mismo mes, los docentes también irán a talleres de actualización con el mismo motivo, el re comienzo de clases, luego de terminadas las vacaciones de navidad y año nuevo.
