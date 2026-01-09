Listos en el CREDE para regreso a clases

Listos se reportan en el CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo) en Reynosa, para reanudar clases el próximo lunes 12 de enero de 2026.

"Se reincorporarán a clases un total de 104,413 estudiantes de nivel básico así como regresarán a los planteles 4,831 docentes", dijo Alicia Pizaña Navarro, titular de la dependencia.

Acciones de la autoridad educativa en Reynosa

Agregó que precisamente el pasado 7 de enero los directivos de todas las escuelas como jardines de niños, primarias y secundarias, participaron en un taller intensivo previo al inicio de actividades educativas.

Detalles sobre el regreso a clases en Reynosa

De igual manera, los días 8 y 9 del mismo mes, los docentes también irán a talleres de actualización con el mismo motivo, el re comienzo de clases, luego de terminadas las vacaciones de navidad y año nuevo.