Advierten por crecimiento de suicidios

El número de suicidios en Reynosa va incrementándose en el 2025, a raíz de diferentes factores, entre ellos la depresión.

"Hasta el día 19 del presente año, ya se habían confirmado 38 casos, de los cuales 32 corresponden a masculinos y 6 a mujeres", reveló Amadeo De León Carrillo, profesionista de la rama de la psiquiatría.

En su gran mayoría, quienes se despojaron de la vida por su propia voluntad fueron por la vía del ahorcamiento.

Las edades de los fallecidos fluctúan entre los 22 y 30 años. Un anciano perdió la vida por sobre dosis. Una mujer, también.

De acuerdo con los datos de que dispone el reconocido médico psiquiatra, en 2024 el número de casos relacionados con el tema fue de 43.

De éstos 33 fueron hombres y 10 mujeres, todos por ahorcamiento.

LAS CAUSAS

Entre las causas que generalmente dan pie a los suicidios, destacan la depresión, problemas económicos, decepciones amorosas, problemas de salud mental, abuso de substancias, factores de salud física, pensamientos suicidas, entre otros más.

Cuando alguna persona ha presentado síntomas de pensamientos suicidas, lo más conveniente es que se acerquen con sus familiares o amistades para recibir un consejo o bien buscar ayuda profesional en donde le brindarán la atención adecuada, con lo que se podría prevenir una pérdida de vida.



