Cierran por trabajos puente y crean caos

Cierran por espacio de más de dos horas la circulación en el puente vehicular que comunica a las colonias La Joya, Voluntad y Trabajo y fraccionamiento Reynosa.

La causa por la cual se mantuvo cerrado el cruce sobre el canal Rhode, fue la ejecución de trabajos relativos a drenaje sanitario por parte de la COMAPA.

Ahí se observó maquinaria pesada enviada por el organismo operador de agua y drenaje sanitario realizando labores de excavación.

En tanto los automovilistas que trataban de incorporarse a la carretera Reynosa a Río Bravo o a la Río Bravo a Reynosa o bien para cruzar con rumbo al fraccionamiento Reynosa, tuvieron que dar largos rodeos para poder lograr su objetivo. Con cinta en color amarilla, se cerró a la vialidad el mencionado cruce vehicular.

Se esperaba que de un momento a otro concluyeran los trabajos en cuestión, mientras que los conductores fueron los que sufrieron las consecuencias del cierre del puente. Solamente había pasada para los peatones que o iban a tomar el microbús o bien a regresaban a sus domicilios.

Los microbuses también se vieron perjudicados por esa situación porque también tuvieron que buscar otras alternativas para trasladar a los pasajeros hasta sus casas.

