Registra tipo de cambio una cotización favorable

Previo al inicio del Black Friday en Estados Unidos, el tipo de cambio registra una cotización favorable.

Las casas de cambio registraron este miércoles el dólar a 17 pesos con 60 centavos a la compra y 18 pesos con 80 centavos a la venta, cifra positiva para las compras de este viernes, pese a que aumentó 10 centavos.

¿Cómo afecta el tipo de cambio a las compras?

La cercanía del Viernes Negro ha generado expectativas positivas entre consumidores fronterizos que cada año aprovechan la variación del dólar para realizar compras, especialmente en electrónicos, ropa, juguetes y artículos de temporada.

Una cotización estable representa para muchos una mayor posibilidad de adquirir productos a precios competitivos en el país vecino.

¿Cuál es la tendencia de la demanda de divisas?

En estos días se prevé un incremento en la demanda de divisa conforme se acerque la fecha del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que es este jueves y el Black Friday.

"Ha subido un poco el dólar, pero centavos, como quiera está bien, que no siga para poder aprovechar el precio del dólar y empezar a hacer las compras navideñas", dijo Flor Cruz.