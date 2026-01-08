Entra en vigor nuevo costo de pasaportes mexicanos
Incrementaron los costos del pasaporte mexicano para el 2026, de acuerdo con disposiciones emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El aumento va desde $90.00 a $140.00 con respecto a los precios del 2025.
"Los nuevos precios entraron en vigencia el primero de enero del presente año y estos son: con vigencia de 1 año, $920.00 y $460.00 con beneficio del 50% de descuento; pasaporte para tres años, $1,795.00. Con descuento del 50%, $900.00; con vigencia de 6 años, $2,440.00, con descuento del 50%, $1,220.00 en tanto que para 10 años, precio normal, es de $4,280.00 y con descuento del 50%, pagarían $2,140.00". dijo Alfonso Gómez Monroy, director de la Oficina de Enlace Municipal con la SRE.
Cabe hacer notar que el descuento del 50% únicamente aplica para adultos mayores y personas discapacitadas y trabajadores agrícolas (con Canadá).
El beneficio con vigencia de 10 años, no aplica para trabajadores agrícolas.
También es importante hacer saberque el pasaporte con vigencia de 1 año sólo se expide a menores de tres años de edad.
Agregó que el impuesto municipal seguirá siendo el mismo del 2025 y que es de $560.00.
Gómez Monroy informa además que aún hay citas disponibles para lo que resta del presente mes.