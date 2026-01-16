Se mantendrá precio de la tortilla, por ahora

Hasta ahora se mantiene en el mismo nivel el precio del kilogramo de la tortilla en Reynosa, informan voceros de la industria de la masa y la tortilla.

¿Cuál es el precio actual de la tortilla en Reynosa?

"No tenemos reporte de que haya subido de precio de la tonelada de harina para elaborar tortillas de maseca ni tampoco la tonelada de maíz. Siguen estando en $18,000.00 y $9,600.00", dijo Jorge Negrete Martínez.

Por tanto, el precio de la tortilla se mantiene igual, en $30.00, señaló.

Impacto de los precios de la materia prima en la tortilla

De darse aumentos en precios de la materia prima, entonces obligadamente los dueños de tortillerías, tendrán que ajustar también el de la tortilla y el de la masa.

"No nos dejarán otra opción, pues si no actualizamos precios, nos vamos a descapitalizar. Y todavía faltan también otros aumentos que podría traer consigo este 2026 en cuanto a electricidad, gas butano así como piezas para las máquinas tortilladoras y aceites, entre otros más."

Aún no se tiene la certeza de en cuánto podría incrementarse el precio de la tortilla y la masa, porque esto será en función del alza que tenga la materia prima en cuestión.

Declaraciones de la industria sobre el costo de la tortilla

Mientras tanto, los mantendremos en el mismo nivel, puntualizó el representante de los industriales del ramo en la ciudad.