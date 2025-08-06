Se quejan de apagones en la Lázaro Cárdenas

Habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas reportaron que pasaron más de 20 horas sin energía eléctrica desde la tarde del lunes, situación que aseguran enfrentar de manera recurrente, con cortes que pueden presentarse hasta una vez por semana y durar desde ocho horas hasta tres días, el poste afectado se ubica en la calle Amado Nervo con la calle Avila Camacho..

Martha González, vecina del sector, expresó: “En esta colonia siempre tenemos el mismo problema”. Ella explicó que, en esta ocasión, además del mal estado de dos cuchillas que aparentan estar flojas y se sueltan con el viento, las varillas de una vivienda están tocando cables eléctricos.

Victoria Martínez, residente del sector afectada por la situación, señaló que buscarán dialogar con el propietario de la casa para resolver esta situación, debido al peligro que puede representar. Sin embargo, precisó que la problemática de las cuchillas en mal estado sigue correspondiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre las afectaciones señaladas por los vecinos se encuentran la pérdida de alimentos por la falta de refrigeración, el calor que afecta a quienes trabajan de noche y duermen de día, así como el riesgo para adultos mayores que dependen de aparatos de respiración asistida y otros equipos médicos.