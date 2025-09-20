Suspenden clases por un ´apagón´ de la CFE

Escuelas como la Primaria Niños Héroes de Chapultepec ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas tuvieron que dar la salida temprano a los estudiantes a raíz de la inusitada suspensión de la energía eléctrica ocurrida este viernes.

"Tras haberse presentado el problema, nos vimos en la necesidad de darle salida temprano a los alumnos", dijo Diego Robledo Escobedo, director del plantel.

Y aunque la suspensión del servicio ocurrió desde las 8:20 Horas, no fue sino hasta las 10:30 Horas cuando se tomó la decisión de mandar a los estudiantes a sus casas porque por el calor que empezaba a dejarse sentir, ya no era muy conveniente continuar con las clases en el interior de los salones porque los aires acondicionados no podían encenderse por la falta de luz.

Al decir de algunos padres y madres de familia, el problema fue a consecuencia de que empezaron a tronar los transformadores del sector.

El director comentó que es la primera ocasión en que la escuela sufre por situaciones como la señalada.

QUE YA MERO

En cuanto se refiere a los trabajos de reposición del cableado eléctrico interno así como el cambio del transformador, se nos dijo de parte del ITIFE que para la semana entrante ya empezará a trabajar el constructor asignado para esta obra.

Sin embargo, los estudiantes desde esta semana ya empezaron a recibir sus clases en sus salones luego de que se balancearon las cargas eléctricas como una medida provisional, lo que permitió utilizar los aires acondicionados.

OTRO PLANTEL

Otro plantel más que tuvo que dejar salir temprano a sus estudiantes porque también se quedó sin energía eléctrica, fue en la Escuela Secundaria Técnica 44 de la colonia Presa de La Laguna, según confirmaron algunas madres de familia.

Al haberse suscitado la suspensión repentina de la energía eléctrica, tomamos la decisión de darle salida temprano al alumnado.¨