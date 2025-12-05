Fuga deja sin agua a colonias de Reynosa hoy viernes

Habitantes de Reynosa se despertaron con la falta de agua en sus casas durante este viernes. Y es que debido a una fuga fue necesario suspender el suministro en los sectores Centro, Juárez-Oriente, Juárez-Poniente y Oriente de la ciudad.

Adicional a los cortes de agua o baja presión que prácticamente son diarios, hoy los usuarios de sectores antes mencionados fueron avisados por las redes sociales de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Reynosa, que se quedarían sin suministro en las próximas horas, sin mencionar un tiempo estimado.

Esto, según la dependencia, se debe a una fuga que se registró en las primeras horas del viernes.

"A nuestros usuarios de los sectores Centro, Juárez-Oriente, Juárez-Poniente y Oriente: Informamos que, debido a una fuga emergente presentada durante las primeras horas de este viernes, fue necesario suspender temporalmente el suministro de agua potable en los sectores mencionados".

Añadió que personal de la dependencia "ya se encuentra trabajando en la zona para solucionar la situación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio en las zonas afectadas".

El anuncio causó molestia entre los usuarios, quienes señalan que son recurrentes las fallas en el servicio de agua potable y no concuerda con lo que se les cobra cada mes por el suministro.

"Otra vez, pero si el domingo nos dejaron sin agua dos días y ahora otra vez, pues que la arreglen rápido"; "Otra vez con lo mismo, se la pasan haciendo reparaciones y es de nunca acabar y como siempre primero cortan el agua, ya después avisan que va a haber corte"; "Servicio pésimo ni una semana duró el agua, deberían correrlos y poner a gente responsable"; fueron algunos comentarios en redes sociales.