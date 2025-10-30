Comapa reprograma corte de agua en Reynosa; no será este viernes

La Comapa Reynosa echó para atrás el corte de agua anunciado para este viernes. Sin dar detalles, la dependencia informó que los trabajos se realizarán en una nueva fecha.

Hoy por la tarde, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Reynosa informó que el viernes 31 de octubre se haría el reemplazo de una tubería de 8 pulgadas en el puente sobre el Libramiento Luis Echeverría, en la colonia Ferrocarril Poniente, lo que afectaría a más de 100 colonias de la ciudad.

Casi tres horas después, la dependencia informó que el corte quedaba suspendido y que las labores serán reprogramadas para nueva fecha, la cual se dará a conocer oportunamente a través de sus redes sociales.

"En relación al aviso anterior emitido sobre los trabajos de reemplazo de tubería de 8 pulgadas en el puente sobre el Libramiento Luis Echeverría, en la colonia Ferrocarril Poniente, se informa a los usuarios de los Sectores Centro y Rancho Grande que el corte programado para este viernes 31 de octubre queda suspendido".

¿Qué ocurrió?

El aviso da un respiro a los habitantes que a lo largo de este mes han padecido la falta de agua durante al menos tres megacortes, también por reparaciones de fuga y recientemente por los altos cobros del servicio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Comapa ha indicado que se mantendrá informada a la población sobre la nueva fecha para los trabajos de reemplazo de tubería, buscando minimizar el impacto en el servicio de agua potable.

¿Cuáles son las consecuencias para los usuarios?