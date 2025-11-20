Comapa Reynosa anuncia corte de agua para más de 100 colonias

Comapa Reynosa anuncia corte de agua para más de 100 coloniasLos sectores Oriente, Juárez-Poniente y Juárez-Oriente se verán afectados durante más de diez horas.
Más de 100 colonias de Reynosa se quedarán sin agua durante poco más de diez horas. El suministro será suspendido en los sectores Oriente, Juárez-Poniente y Juárez-Oriente durante este jueves por la noche y hasta la mañana del viernes.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Reynosa informó que será necesario suspender temporalmente el suministro debido a trabajos de sustitución de 265.20 metros lineales de tubería PVC de 14" de diámetro para agua potable en la colonia Primero de Mayo.
Las maniobras se llevarán a cabo sobre las calles Lucha Social y Solidaridad; así como en De los Lamentos, entre Lucha Social y Tamaulipas.
¿A qué hora es el corte de agua y en qué colonias?
Para realizar estas maniobras, será necesario suspender temporalmente el suministro a partir de hoy a las 22:00 horas, concluyendo aproximadamente a las 8:00 horas del viernes 21 de noviembre en las colonias de los sectores Oriente, Juárez-Poniente y Juárez-Oriente.